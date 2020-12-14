Україна має право обмежувати експорт лісу. Вердикт Арбітражного суду

За словами Тараса Качки, хижацький попит із боку компаній ЄС створює загрозу для Карпатського регіону

Арбітражний суд визнав, що Україна може й має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Суд визнав повністю правомірною чинну заборону експорту 2005 року, повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

«Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію», – додав він.

За його словами, заходи з коригування мають здійснювати в співпраці з ЄС. «Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит із боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорить виконавчий директор програми ООН із питань довкілля Інгер Андерсен», – уточнив Качка.

Заступник міністра економіки зазначив, що рішення арбітрів дає широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні.

Тарас Качка озвучив три наступні кроки щодо цього питання:

схвалення Закону України «Про ринок деревини» 4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту щодо продажу лісу на аукціонах;

чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу щодо торгівлі лісом;

аналіз того, чи потрібно знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особовий режим.

Нагадаємо, Верховна Рада України 2015 року ухвалила закон, яким ввела заборону на експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років.

На думку Європейського Союзу, ця заборона порушує вимоги ст. 35 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, згідно з якою будь-які обмеження на експорт заборонено. Після чотирьох років політичних консультацій у червні 2019 року ЄС ініціював арбітражний процес для розв'язання суперечки.