Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники

Прикордонники у Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права

Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима українська сторона направила ноту на МЗС республіки з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників. Про це пише УНН з посиланням на відповідь МЗС України.

«Відразу після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників», — повідомили у відомстві.

Зі слів дипломатів, українська сторона вважає зазначений крок по відношенню до глави української дипмісії в Білорусі «недружнім».

«Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності», — наголосили у міністерстві.

Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники. У мережі з’явилося відео огляду автомобіля дипломата, де Кизима змусили вийти з машини та відкрити багажник.

Натомість Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що автомобіль посла України Ігоря Кизима не обшукали, а «провели огляд». Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля».