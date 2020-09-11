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    Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла

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    Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники - Україна направила ноту Білорусі через обшук автівки посла
    Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники

    Прикордонники у Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права

    Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима українська сторона направила ноту на МЗС республіки з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників. Про це пише УНН з посиланням на відповідь МЗС України.

    «Відразу після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників», — повідомили у відомстві.

    Зі слів дипломатів, українська сторона вважає зазначений крок по відношенню до глави української дипмісії в Білорусі «недружнім».

    «Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності», — наголосили у міністерстві.

    Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, як його авто на кордоні обшукали білоруські прикордонники. У мережі з’явилося відео огляду автомобіля дипломата, де Кизима змусили вийти з машини та відкрити багажник. 

    Натомість Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що автомобіль посла України Ігоря Кизима не обшукали, а «провели огляд». Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля».

    МЗС прикордонники Білорусь обшук машини посол автомобіль Україна
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