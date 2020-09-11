Держприкордонкомітет Білорусі стверджує, що авто посла України не оглядали



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Білоруські прикордонники змусили українського дипломата вийти з машини і відкрити багажник авто Скріншот

Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля»

Автомобіль посла України в Білорусі Ігоря Кизима на кордоні не оглядали - був проведений огляд, це різні речі. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Держприкордонкомітету Республіки.

«Насправді прикордонники не оглядали автомобіль пана І.Кизима або його багаж. Було проведено всього лише огляд транспортного засобу, який є частиною процедури прикордонного контролю відповідно до статті 27 Закону Республіки Білорусь про Державний Кордон», - сказано в повідомленні.

Прикордонники пояснюють, що «таким чином, норми Віденської конвенцій 1961 і 1963 років про дипломатичні і консульські зносини, що виключають огляд особистого багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб і членів їх сімей, порушені не були».

Нагадаємо, раніше Главком повідомляв, що автомобіль посла України в Білорусь Ігора Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Посол заявив, що автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.

Прикордонники сказали, що відповідно до законодавства Білорусі вони «повинні здійснити прикордонний контроль, який включає в себе огляд автомобіля».

На таке прохання Ігор Кизим відповів, що відповідно до Віденської конвенції вони не мають права оглядати багаж дипломата при його в'їзді до країни, в якій він працює, якщо на це немає поважних причин.

Прикордонник відповів, що особисті речі Кизима оглядати не збираються і попросив його відкрити лише багажник.

«Зараз вам телефонуватимуть дуже багато людей. Але справа не в цьому, справа в тому, що ви робите свою роботу правильно, я так думаю. Проблема не в мені. Багажник відкрию, немає запитань. Ви шукаєте людей або щось інше. Але цим самим ви зараз робите дуже поганий крок я відразу кажу», — відповів йому Кизим та відкрив багажник.

На словами Кизима, чи хочуть прикордонники початок «дипломатичної війни», один із них відповів «ні».

Раніше стало відомо, що у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Разом з тим президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.