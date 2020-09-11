Білоруські прикордонники обшукали авто посла України



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Обшук стався 5 вересня, коли Ігор Кизим повертаався до Мінська

Автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини

Автомобіль посла України в Білорусь Ігора Кизима обшукали білоруські прикордонники, коли той повертався з Києва до Мінська. Посол заявив, що автівку оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.

Таку поведінку прикордонників Кизим назвав провокацією, про це він сказав в інтерв’ю TYT.BY

«У минулі вихідні я перетнув українсько-білоруський кордон і приступив до виконання своїх обов’язків. Треба сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації», – сказав посол України.

Як пояснив Кизим, вчинок прикордонників видався йому дивним, з огляду на дружні двосторонні відносини між Україною та Білоруссю. Також Кизим додав, що керівник прикордонного пункту не дав жодних пояснень щодо огляду автівки.

Посол України і сам не зрозумів, що намагалися знайти в багажнику його автомобіля. Можливо шукали купу зброї, а можливо – споряджений бойовик. За словами дипломата, такий вчинок прикордонників був заздалегідь підготовлений, тому що начальника пункту пропуску Нова Гута проінструктували так зробити. Він розповів, що посольство після цих подій направило відповідну ноту в МЗС Білорусі.

У Віденській конвенції про дипломатичні відносини мовиться, що особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд можуть проводити тільки в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі всі взаємовідносини України із Білоруссю «поставили на паузу». За словами міністра, зупинка контактів із Мінськом – це відповідь на дії влади щодо мирних протестувальників. Кулеба також нагадав, що Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання результатів виборів президента у Білорусі.

Раніше стало відомо, що у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Разом з тим президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.