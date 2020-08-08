У лікарні, яка отримала 3,5 тис. костюмів від Порошенка, на Сovid-19 не захворів жоден медик



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Сьогодні Петро та Марина Порошенки передали вінницькій лікарні ще 200 костюмів та захисні противірусні окуляри Фото: Європейська солідарність

До початку епідемії у Вінницькій центральній районній клінічній лікарні було лише 25 протичумних костюмів з 70-80 років

Завдяки Фонду Петра Порошенка, який від початку епідемії передав у Вінницьку центральну районну клінічну лікарню 3,5 тисячі високоякісних захисних костюмів, жоден медик тут не захворів.

Про це розповів головний лікар Олександр Кривов’яз під час зустрічі колективу медзакладу із Петром та Мариною Порошенками. Сьогодні вони передали лікарні ще 200 костюмів та захисні противірусні окуляри, повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Сьогодні від усього колективу ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який ще у квітні надав нам таку допомогу. Надавали допомогу по всій Україні, я знаю. До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів з 70-80 років. І так ми мали починати свою роботу», – розповів лікар.

Він повідомив, що багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої важкості і важких.

«Ми перетворилися за 2 тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тисячі костюмів, це крім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас ні один співробітник не захворів на Covid-19 », – наголосив головний лікар.

Він також подякував Фонду Порошенка за відновлені по всій країні апарати ШВЛ. «Коли їх взагалі не було. І поки, схоже, досі немає. І дякуємо найголовніше – за мобільну цифрову рентген установку. Ми можемо робити рентген у кожній палаті», – зазначив Олександр Кривов’яз.

Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах. А найбільше санітарки вдячні за новий ліфт, розповідає головлікар. «Будівля стара, з 1965 року до 2017 року наші санітарочки носили пацієнтів тяжких на ношах на третій поверх», – згадує керівник лікарні.

«Неоціненна допомога, і найголовніше – що ми були захищені», – наголосив він.

«Це ми з Мариною і нашою командою сьогодні тут, щоб вам подякувати», – зауважив п’ятий Президент.

«Я постійно питаю нашу команду – в тих лікарнях, де ми взяли шефство, дуже важливо було, щоб лікарі не захворіли. Бо якщо захворіють лікарі – не буде кому лікувати. Це для мене як воїни на фронті. Перше – ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам з Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом більше 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України», – повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що більше 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені розхідниками. При цьому, наголошує лідер «Європейської Солідарності», з так званого «коронавірусного фонду» влада не купила жодного апарату ШВЛ.

«Із зібраних 63 мільярдів гривень з державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом – з них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви діли ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом йдуть не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?», – обурюється Порошенко.

Він зауважив, що лише 3 мільярди з фонду були розподілені на медичні сферу, а решта не має відношення до коронавірусу – попри те, що статистика останніх тижнів невтішна.

«Вони казали, що подолали коронавірус. А скільки сьогодні захворіли по країні? Майже півтори тисячі. Це історичний максимум. І вчора був вчорашній максимум. А позавчора був позавчорашній історичний максимум. Епідемія йде. А вони відосіки показують. І звичайно, що ми не можемо залишатися байдужими. Тому сьогодні місце нашої команди тут, з вами», – наголошує Порошенко.

Він також вкотре нагадав, що одним з найефективніших заходів під час епідемії є масове тестування.

«Ми вимагали, щоб і тести були. Тести безкоштовні, і в першу чергу лікарям, учителям, вихователям у дитячих садках. Ми привезли перші 5 тисяч тестів – і одразу ж виявили дуже багато позитивних тестів», – нагадав Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» також наголосив, що фракція у парламенті буде боротися за впровадження загального страхування медиків від коронавірусу.

«Ми будемо битися для того, щоб реалізувати мою законодавчу ініціативу, щоб застрахувати лікарів. Це дуже добре, що у вас поки що немає захворілих. І сподіваюся, що їх не буде. Але якщо лікар захворів, як і воїн на фронті, він має бути застрахований. Захворів при виконанні своїх обов`язків – держава і страхова компанія мають виплатити компенсацію», – переконаний Порошенко.

Він зауважив, що медики мають отримувати реальні доплати за роботу в умовах пандемії, а гроші «коронавірусного фонду» мають витрачатися виключно на медичну сферу.

Як відомо, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, порад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше 100 мільйонів гривень.