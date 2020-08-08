У Зеленського підрахували, скільки грошей потрібно для відновлення Донбасу



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Для відновлення непідконтрольної Україні території необхідно 5-7% ВВП

Тимчасово непідконтрольні території почнуть відновлювати після їх реінтеграції, уточнив радник президента

Ліквідація наслідків збройного конфлікту на Донбасі вимагає фінансування близько $10 млрд.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі «Радіо Свобода».

«Попередня оцінка – це майже $10 млрд, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території», – сказав він.

За словами Устенка, мова йде про 5-7% валового внутрішнього продукту України. Він висловив думку, що необхідно створити фонд, включаючи кошти донорів.

З цього фонду необхідно відновлювати тимчасово непідконтрольні території після їх реінтеграції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Донбасі запевнив військових, що «ніхто нічого не збирається здавати».

Крім того Зеленський пояснив, чому він призначив Леоніда Кравчука головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Президент вважає, що Кравчук - «потужна і мудра людина» та має авторитет,.

Між іншим, Кравчук заявив, що не відкидає можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Однак, вже цього ж дня бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я». Бойовики щодня порушують ці домовленості та ведуть обстріл позицій ЗСУ.