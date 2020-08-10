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    Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа

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    Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію,&nbsp;проходила тестові випробування&nbsp;ще у вересні 2019 року - Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа
    Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року

    Через пункт пропуску наразі можуть прямувати лише вантажівки

    Сьогодні відбувся запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча, що на українсько-румунському кордоні.

    Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

    Прикордонники Ізмаїльського загону поки проводять лише оформлення вантажних транспортних засобів. За рішенням сторін, через пункт пропуску наразі можуть прямувати лише вантажівки.   

    Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року. 

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    Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа
    Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа
    Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа
    Між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа

    Вона забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту шлях скоротиться до 200 км, час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

    Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

    Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

    прикордонники Румунія вантажівки річка Дунай
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