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    Україна оновила перелік країн «червоної» і «зеленої» карантинних зон

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    &laquo;Червоний&raquo; список у порівнянні з минулим тижнем збільшився на сім країн і тепер включає 51 державу - Україна оновила перелік країн «червоної» і «зеленої» карантинних зон
    «Червоний» список у порівнянні з минулим тижнем збільшився на сім країн і тепер включає 51 державу

    В оновленому списку МОЗ «червоними» стали Польща, Грузія і Хорватія

    Міністерство охорони здоров'я оновило список країн «червоної» і «зеленої» карантинних зон. Перелік доступний на сайті МОЗ.

    Зокрема, «червоними» стали Польща, Грузія і Хорватія.

    Загалом «червоний» список у порівнянні з минулим тижнем збільшився на сім країн і тепер включає 51 державу.

    «Червоними» продовжують залишатися США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія та інші.

    До «зеленого» списку увійшли, зокрема, такі країни: Італія, ОАЕ, Болгарія, Кіпр, Албанія, Чехія, Німеччина, Туреччина, Єгипет, Литва, Латвія, Греція.

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    Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

    Зазначається, що Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

    Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з «червоної зони» зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

    У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Міністерство охорони здоров'я Польща Грузія Хорватія карантин населення коронавірус
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