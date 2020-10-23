Польща відзавтра стає «червоною» зоною



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Польща оголосила «червону» зону на два тижня

Крахна запровадить нові карантинні обмеження з 24 жовтня

У Польщі від суботи, 24 жовтня, запроваджуються нові обмеження у зв’язку з гострою фазою пандемії коронавірусу. Про це під час спільної пресконференції у Варшаві повідомили глава польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

«Від суботи вся Польща стає червоною зоною», – заявив Моравецький.

Моравецький поінформував, що учні шкіл, починаючи з 4 класу, переходять на дистанційне навчання.

«Діти до 16 років з 8.00 до 16.00 години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання чи залишити обмеження й надалі, чи можна їх відмінити», – заявив польський прем’єр.

Також Моравецький додав, що в країні тимчасово перестануть працювати санаторії і люди можуть збиратися не більше п’яти осіб.

Глава польського уряду закликав пенсіонерів віком понад 70 років залишатися вдома, аби не ставити під загрозу своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено, так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуться, зокрема, армійські підрозділи.

Глава МОЗ Польщі Недзельський висловив думку, що наступний тиждень буде у країні «критичним», оскільки стане зрозуміло: пандемія й далі перебуватиме у гострій фазі чи тенденція зросту інфікування Covid-19 затримається.

За його словами, у разі збереження нинішньої негативної тенденції, кількість інфікованих осіб може зрости до 20-25 тис. на добу.

Як повідомлялося 22 жовтня, у Польщі за добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.

У світі станом на 23 жовтня коронавірусом заразилися вже понад 42 млн людей. Серед них одужало понад 31 млн, а померло 1144270 людей.