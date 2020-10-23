У світі коронавірусом заразилися вже понад 42 млн людей



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Найбільше випадків коронавірусу у світі зареєстровано у США, в Індії і Бразилії

Від початку пандемії одужало понад 31 млн людей

У світі станом на 23 жовтня коронавірусом заразилися вже понад 42089023 людини. Серед них одужало понад 31233502 особи, а померло – 1144270 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку доби було зафіксовано вже 26 847 нових випадків коронавірусу, зокрема 16 746 у Бельгії і 6 612 у Мексиці.

Від ускладнень померло ще 577 осіб, з них 479 – у Мексиці.

Найбільше випадків коронавірусу у світі зареєстровано у США – 8 661 651, в Індії – 7 761 312, а в Бразилії – 5 332 634.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.