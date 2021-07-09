Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу

Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації

В Україні новий рекорд щеплень за добу – 109 160 людей вакциновано проти коронавірусу 8 липня. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані – 64 344 людина.

Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації.

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 786 299 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали першу дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень

Напередодні повідомлялося, що вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу 7 липня.

Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.