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    Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу

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    Загалом в Україні проведено 3 306 008 щеплень - Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу
    Загалом в Україні проведено 3 306 008 щеплень
    Фото: armyinform

    Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації

    В Україні новий рекорд щеплень за добу – 109 160 людей вакциновано проти коронавірусу 8 липня. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані – 64 344 людина.

    Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації.

    Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 786 299 людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали першу дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень

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    Напередодні повідомлялося, що вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп. Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу 7 липня.

    Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я рекорд Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу