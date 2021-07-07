Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу
В Україні вже проведено 3 092 168 щеплень
Понад 3 мільйони щеплень проти Covid-19 зробили в Україні. Як повідомляє пресслужба МОЗ, 93 554 людини щеплено проти коронавірусу за добу 6 липня.
«Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина», – додали у МОЗ.
Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.
Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 779 932 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.
До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.
Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.