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    Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу

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    Повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини 955 тис. українців - Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу
    Повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини 955 тис. українців
    Вакцинація: Фото: mil.gov.ua

    В Україні вже проведено 3 092 168 щеплень

    Понад 3 мільйони щеплень проти Covid-19 зробили в Україні. Як повідомляє пресслужба МОЗ, 93 554 людини щеплено проти коронавірусу за добу 6 липня.

    «Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина», – додали у МОЗ.

    Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

    Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 779 932 людини.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали одну дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.

    До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

    Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація
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    Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу