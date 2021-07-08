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    Понад 100 тисяч Covid-щеплень за добу: мільйон українців вакцинували повністю

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    Загалом в Україні проведено 3 196 848 щеплень - Понад 100 тисяч Covid-щеплень за добу: мільйон українців вакцинували повністю
    Загалом в Україні проведено 3 196 848 щеплень
    Фото: Тетяна Зайченко / glavcom.ua

    За минулу добу в Україні зробили понад 100 тисяч щеплень

    Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу. Вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп.

    Як звітує пресслужба МОЗ, 104 680 людей щеплено проти Covid-19 за добу 7 липня. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані – 62 651 людина.

    Протягом доби працювали:

    • 682 мобільні бригади,
    • 1 462 пункти щеплення;
    • 31 центр вакцинації.

    Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 782 692 людини.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали одну дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень.

    Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

    До слова, в Україні відкрили вже майже дві сотні центрів вакцинації (карта).

    Також повідомлялося, що за добу 7 липня в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Понад 100 тисяч Covid-щеплень за добу: мільйон українців вакцинували повністю