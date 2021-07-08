Понад 100 тисяч Covid-щеплень за добу: мільйон українців вакцинували повністю

За минулу добу в Україні зробили понад 100 тисяч щеплень

Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу. Вакцинальна кампанія від Covid-19 продовжує нарощувати темп.

Як звітує пресслужба МОЗ, 104 680 людей щеплено проти Covid-19 за добу 7 липня. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані – 62 651 людина.

Протягом доби працювали:

682 мобільні бригади,

1 462 пункти щеплення;

31 центр вакцинації.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 782 692 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали одну дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень.

Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

До слова, в Україні відкрили вже майже дві сотні центрів вакцинації (карта).

Також повідомлялося, що за добу 7 липня в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу.