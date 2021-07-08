Аналітик розповів про «стрибок» захворювань на коронавірус. Коли готуватися Україні

Вакцинованих людей старше 60 років дуже мало

В Європі 7 липня було встановлено черговий приріст нових випадків за тиждень + 43%. Про це на сторінці у Facebook написав Євгеній Істребін.

За словами аналітика, найбільше зростання було відзначено (країни з населенням понад 1 млн.чол): Греція + 183%, Нідерланди 179%, Іспанія + 148%, Австрія + 114%, Швейцарія + 86%, Албанія +50%.

Найбільше число випадків за останні сім днів зафіксовано: Великобританія – 2800, Іспанія – 1904, Португалія – 1620, Греція – 820, Нідерланди – 668.

«Питання, коли піде зростання в Україні вже стає все більш очевидним, залишилося недовго, думаю справа кількох тижнів. З урахуванням мінімального залишку часу, зараз для максимального захисту населення потрібно активізувати вакцинацію населення. Вчора Україна нарешті подолала позначку 100 тис. вакцинацій за добу. Вчора було зроблено 104 680 щеплень. Першу дозу отримали понад 42 тис. осіб, другу дозу – понад 62 тис. осіб», – уточнив Істребін.

За словами Істребіна, частка вакцинованих людей старше 60 років мізерно мала. В умовах мінімального залишку часу до початку чергової хвилі, всі зусилля треба спрямувати на захист найбільш уразливих груп населення (60+ років, люди з хронічними захворюваннями, маломобільні групи).

«Так само необхідно посилити інформаційно-просвітницьку роботу. Вчора, наприклад, президент США Джо Байден звернувся до нації із закликом вакцинуватися. Так, президенту США це не соромно робити, і він знайшов на цей час. У нашого президента на це немає часу. З огляду на особливості отримання інформації для літніх людей, необхідно запустити по центральних телеканалах соціальну рекламу вакцинації, якої наразі немає взагалі. Форма і обсяг реклами на розсуд рекламістів. Але перші особи країни повинні про це говорити», – наголосив аналітик.

Додамо, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

Читайте також: