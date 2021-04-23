Україна опинилася на другому місці за смертністю від Covid-19 в Європі

На першому місці за смертністю від коронавірусу в Європі розташувалася Польща

За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США й Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, третє в Європі.

Зокрема, в Індії зафіксували понад 332 тисячі нових інфікувань, у США – понад 67 тисяч, а в Туреччині – понад 54 тисячі випадків. Зазначимо, Індія переживає другу й більш серйозну хвилю пандемії, у лікарнях відчувається гострий брак кисню.

Як свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers, станом на ранок, 23 квітня, Україна опинилася на другому місці за смертністю від коронавірусу серед країн Європи. За минулу добу померли 470 осіб.

Лідером у рейтингу стала Польща із 694 летальними випадками від коронавірусу за добу.

Дані сайту Worldometers

Також багато смертей зафіксували в Італії – 360, Німеччині – 311, Франції – 283, Угорщині – 214, Румунії – 150 та Іспанії – 132. Усього в Європі протягом доби, 22 квітня, від коронавірусу померли 3623 людини. З початку пандемії зафіксували 989 869 летальних випадків.

Дані сайту Worldometers



За весь час пандемії вилікувались від недуги 123 308 006 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

В Україні 22 квітня виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали.

Нагадаємо, в Україні 63% громадян готові вакцинуватися проти коронавірусу, якщо в них буде така можливість, 34% – мають протилежну думку, а 3% – не визначилися.