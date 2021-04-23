  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна опинилася на другому місці за смертністю від Covid-19 в Європі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільше хворих виявили в Індії, США й Туреччині - Україна опинилася на другому місці за смертністю від Covid-19 в Європі
    Найбільше хворих виявили в Індії, США й Туреччині
    Фото з відкритих джерел

    На першому місці за смертністю від коронавірусу в Європі розташувалася Польща

    За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США й Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, третє в Європі.

    Зокрема, в Індії зафіксували понад 332 тисячі нових інфікувань, у США – понад 67 тисяч, а в Туреччині – понад 54 тисячі випадків. Зазначимо, Індія переживає другу й більш серйозну хвилю пандемії, у лікарнях відчувається гострий брак кисню.

    Як свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers, станом на ранок, 23 квітня, Україна опинилася на другому місці за смертністю від коронавірусу серед країн Європи. За минулу добу померли 470 осіб.

    Лідером у рейтингу стала Польща із 694 летальними випадками від коронавірусу за добу.

    Дані сайту Worldometers
    Дані сайту Worldometers

    Також багато смертей зафіксували в Італії – 360, Німеччині – 311, Франції – 283, Угорщині – 214, Румунії – 150 та Іспанії – 132. Усього в Європі протягом доби, 22 квітня, від коронавірусу померли 3623 людини. З початку пандемії зафіксували 989 869 летальних випадків.

    Дані сайту Worldometers
    Дані сайту Worldometers


    За весь час пандемії вилікувались від недуги 123 308 006 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

    В Україні 22 квітня виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали.

    Нагадаємо, в Україні 63% громадян готові вакцинуватися проти коронавірусу, якщо в них буде така можливість, 34% – мають протилежну думку, а 3% – не визначилися.

    Теги: Україна хвороби щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies