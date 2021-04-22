В Україні 30% громадян готові вакцинувалися лише певною вакциною (опитування)

Так, 32% українців відповіли, що готові вакцинуватися, а 31% сказали, що теж готові, але лише певною вакциною

Старше покоління висловило більшу готовність вакцинуватися, ніж молодше

В Україні 63% громадян готові вакцинуватися проти коронавірусу, якщо в них буде така можливість, 34% – мають протилежну думку, а 3% – не визначилися. Про це свідчать результати опитування ЮНІСЕФ, проведеного в березні 2021 року.

Так, 32% українців відповіли, що готові вакцинуватися, а 31% сказали, що теж готові, але лише певною вакциною. Водночас старше покоління висловило більшу готовність вакцинуватися, ніж молодше. З-поміж людей, старших за 60 років, щеплення хочуть отримати 71 %.

Крім того, 7% опитаних вважають вакцинацію ефективною в запобіганні небезпечним хворобам, а 63% — безпечною для пацієнта. Лише 23% респондентів не погодилися, що вакцини ефективні, а 27% — що вони безпечні.

Більшість респондентів відповіли, що вже особисто зустрічали людей, які хворіли на COVID-19. 66 % людей сказали, що хворів хтось із їхнього оточення, а 22 % — що хворіли самі.

Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Опитали 2 027 людей, старших за 18 років, в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій.

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.