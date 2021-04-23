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    Угорщина планує подальші послаблення карантину

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    Угорщина планує подальші послаблення карантину - Угорщина планує подальші послаблення карантину
    Угорщина планує подальші послаблення карантину
    Фото з відкритих джерел

    Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів

    Угорщина планує з суботи, 24 квітня, відновити роботу літніх майданчиків ресторанів та скоротити час нічної комендантської години. Про це повідомляє агенція Reuters.

    Активна кампанія з вакцинації проти Covid-19 дозволяє подальше відновлення економіки, зазначив у четвер керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляс.

    Він повідомив, що до цієї п'ятниці 3,5 мільйона угорців можуть бути щеплені проти нового коронавірусу, показник до початку наступного тижня може зрости до 4 мільйонів осіб або близько 40% населення країни.

    Як повідомлялося, Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів та сервісів у рамках виходу з жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

    Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.

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    Теги: Угорщина карантин населення коронавірус
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