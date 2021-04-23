Угорщина планує подальші послаблення карантину

Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів

Угорщина планує з суботи, 24 квітня, відновити роботу літніх майданчиків ресторанів та скоротити час нічної комендантської години. Про це повідомляє агенція Reuters.

Активна кампанія з вакцинації проти Covid-19 дозволяє подальше відновлення економіки, зазначив у четвер керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляс.

Він повідомив, що до цієї п'ятниці 3,5 мільйона угорців можуть бути щеплені проти нового коронавірусу, показник до початку наступного тижня може зрости до 4 мільйонів осіб або близько 40% населення країни.

Як повідомлялося, Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів та сервісів у рамках виходу з жорсткого локдауну.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.