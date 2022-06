До України приїхав генпрокурор США

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у вівторок прибув з неанонсованим візитом в Україну з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення й притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Зазначається, що генпрокурор Гарленд зустрінеться з генпрокурором України Іриною Венедіктовою, щоб обговорити зусилля США й міжнародної спільноти щодо підтримки України у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

«Я тут, щоб висловити непохитну підтримку Сполучених Штатів народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення … Сполучені Штати посилають чіткий сигнал. Немає де сховатися. Ми і наші партнери будемо використовувати всі доступні можливості, щоб переконатися, щоб ті, хто несе відповідальність за ці звірства, були притягнуті до відповідальності», – сказав генеральний прокурор журналістам.

Гарленд відвідує Україну в межах свого європейського турне, куди він прибув для участі в міністерській зустрічі США-Євросоюз у Парижі. Він став третім високопоставленим представником адміністрації Байдена, який приїхав в Україну під час війни. У квітні Київ відвідали з офіційним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV