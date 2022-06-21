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    Соціум

    До України приїхав генпрокурор США

    Сполучені Штати посилають чіткий сигнал: воєнні злочинці не сховаються - До України приїхав генпрокурор США
    Сполучені Штати посилають чіткий сигнал: воєнні злочинці не сховаються
    фото з відкритих джерел

    Своїм візитом американський генпрокурор хоче продемонструвати підтримку США українському народові

    Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у вівторок прибув з неанонсованим візитом в Україну з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення й притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

    Зазначається, що генпрокурор Гарленд зустрінеться з генпрокурором України Іриною Венедіктовою, щоб обговорити зусилля США й міжнародної спільноти щодо підтримки України у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

    «Я тут, щоб висловити непохитну підтримку Сполучених Штатів народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення … Сполучені Штати посилають чіткий сигнал. Немає де сховатися. Ми і наші партнери будемо використовувати всі доступні можливості, щоб переконатися, щоб ті, хто несе відповідальність за ці звірства, були притягнуті до відповідальності», – сказав генеральний прокурор журналістам.

    Гарленд відвідує Україну в межах свого європейського турне, куди він прибув для участі в міністерській зустрічі США-Євросоюз у Парижі. Він став третім високопоставленим представником адміністрації Байдена, який приїхав в Україну під час війни. У квітні Київ відвідали з офіційним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

    Нагадаємо, нещодавно спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор відвідав Бучу й Ірпінь, де окупанти чинили злочини проти мирних жителів. Під час робочої зустрічі обговорювались питання розслідування воєнних злочинів Російської Федерації на Київщині, порушення міжнародного гуманітарного права, а також допомога постраждалим від російської агресії.

    Також раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення до відповідальності та правосуддя.

    Повідомлялося, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні з метою розслідування злочинів, скоєних під час війни, яку проти України веде Російська Федерація.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    До України приїхав генпрокурор США