Україна щодня фіксує сотні нових воєнних злочинів Росії – Венедіктова

Майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, росіяни вчинили в Україні

У магістральній справі щодо вторгнення Росії наразі є 623 підозрюваних

В Україні правоохоронці щодня фіксують 200-300 нових злочинів військовослужбовців Росії. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю українським телеканалам.

«Воєнні злочини – це наша біда. Кожного дня їх 200-300 плюс ... Це тому, що в нас є обов’язок: коли є факт злочину, ми маємо розпочинати розслідування», – поінформувала генпрокурорка.

Посадовиця уточнила, що правоохоронці, наразі не мають можливості усі ці злочини розслідувати ефективно, адже тривають бойові дії.

«Дуже часто у нас взагалі немає доступу ні до територій, ні до людей. Але це не означає, що ми не маємо розпочинати розслідування. Ми це будемо робити завжди», – заявила чиновниця.

За словами Венедіктової, наразі майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, у нас в Україні відбуваються. Вона нагадала, що в магістральній справі щодо вторгнення Росії наразі є 623 підозрюваних.

«Ми говоримо, зокрема, щодо трьох найважливіших злочинів, як і вчиняються під час війни: воєнні злочини, геноцид, розслідування якого ми почали із перших днів (повномасштабної – ред.) війни, і, звичайно, агресія. Що стосується злочинів агресії, у нас більше 20 справ. Що стосується геноциду, у нас уже є двоє підозрюваних щодо закликів до геноциду», – уточнила очільниця Офісу генпрокурора.

Крім того, за словами Венедіктової, правоохоронці також розслідують 12 справ щодо екоцидів, які були вчинені під час цієї повномасштабної війни з РФ.

«Це – злочини проти навколишнього середовища. Ви ж пам’ятаєте, як вони (загарбники – «Главком») заходили на ту ж ЧАЕС і на інші атомні станції тощо. Тому, звичайно, ми ці провадження відкривали і їх розслідуємо. Який буде результат цих проваджень, подивимося, але ми в процесі», – поінформувала генпрокурор.

Нагадаємо, 21 червня генеральний прокурор США Меррік Гарленд прибув в Україну з метою підтримки спільних зусиль щодо виявлення й притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Він зустрівся з українською колегою Іриною Венедіктовою.

Також раніше стало відомо, що США створюють групу з розслідування воєнних злочинів Росії. Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Її очолить найвідоміший у Мін'юсті США «мисливець за нацистами» Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

Додамо, українська влада очікує, що до кінця літа вдасться створити міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні.



