Україна перейде на ринкові ціни газу для населення з 1 січня



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Ціна газу буде залежати тільки від ціни в промисловості

Із 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення. Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ «Газопостачальна компанія» НАК «Нафтогаз України», під час Українського газового форуму.

Як зазначив Рабінович, зараз «Нафтогаз» не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.

«Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни», - сказав він.

За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання «Нафтогазу» (ПСО - покладання спеціальних обов'язків).

Нагадаємо, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

У відповідності з постановою уряду «Нафтогаз» вже істотно знизив ціну на газ для населення в червні, липні, серпні і вересні.