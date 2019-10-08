В Івано-Франківську стартує опалювальний сезон



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Сьогодні запустили 14 котелень ДМП «Івано-Франківськ теплокомуненерго», які подаватимуть тепло до 324 будинків, 22 навчальних закладів та 8 медзакладів

В Івано-Франківську розпочинають опалювальний сезон - сьогодні запустили 14 котелень, ще 13 – до 10 жовтня.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«З 8 жовтня, тобто від сьогодні, ми починаємо опалювальний сезон в усьому місті. Зрозуміло, що за день не буде 100% охоплення. Сьогодні запустили 14 котелень ДМП «Івано-Франківськ теплокомуненерго», які подаватимуть тепло до 324 будинків, 22 навчальних закладів та 8 медзакладів. Завтра ТКЕ запускає ще 9 котелень. А це: 172 будинки, 16 закладів освіти і 3 медичні установи. 10 жовтня - ще 4 котельні», - повідомив Марцінків.