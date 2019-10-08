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    В Івано-Франківську стартує опалювальний сезон

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    В Івано-Франківську стартує опалювальний сезон

    Сьогодні запустили 14 котелень ДМП «Івано-Франківськ теплокомуненерго», які подаватимуть тепло до 324 будинків, 22 навчальних закладів та 8 медзакладів

    В Івано-Франківську розпочинають опалювальний сезон - сьогодні запустили 14 котелень, ще 13 – до 10 жовтня.

    Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

    «З 8 жовтня, тобто від сьогодні, ми починаємо опалювальний сезон в усьому місті. Зрозуміло, що за день не буде 100% охоплення. Сьогодні запустили 14 котелень ДМП «Івано-Франківськ теплокомуненерго», які подаватимуть тепло до 324 будинків, 22 навчальних закладів та 8 медзакладів. Завтра ТКЕ запускає ще 9 котелень. А це: 172 будинки, 16 закладів освіти і 3 медичні установи. 10 жовтня - ще 4 котельні», - повідомив Марцінків.

    Він зауважив, що Станіславська теплоенергетична компанія (СТЕК) також сьогодні запустить свою котельню і просить, аби про всі недоліки мешканці міста повідомляли на «гарячу лінію».

    Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочали 4 жовтня. Тоді тепло з’явилось в 9 медичних установах міста.

    Раніше міністр анонсувала старт опалювального сезону. У кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон. Оскільки все залежить від температурних режимів, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ.

    ЖКГ газ міністр опалювальний сезон самоврядування Івано-Франківськ
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