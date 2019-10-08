НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на доставку газу



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Запропонована НЕКРЕКП нова модель тарифу на розподіл газу є більш справедливою у порівнянні з попереднім підходом, що ґрунтувався на максимальній встановленій потужності

Прозорий підхід у встановленні плати за доставку газу ґрунтується на замовленій споживачем потужності та залежатиме від обсягів споживання

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 8 жовтня затвердила нову методику розрахунку тарифу на доставку газу для операторів газорозподільної мережі (ГРМ) та схвалила проект тарифів.

Про це повідомляє пресслужба Регіональної газової компанії.

Прозорий підхід у встановленні плати за доставку газу ґрунтується на замовленій споживачем потужності та залежатиме від обсягів споживання.

Запропонована НЕКРЕКП нова модель тарифу на розподіл газу є більш справедливою у порівнянні з попереднім підходом, що ґрунтувався на максимальній встановленій потужності.

Новою методикою передбачено, що оплата вартості доставки газу буде відбуватись рівними щомісячними частинами. Це зробить оплату простою і прогнозованою, а також зменшить фінансове навантаження на споживача взимку, оскільки він платитиме за доставку газу рівними частинами впродовж року.

Під час засідання комісії, голова НКРЕКП Оксана Кривенко відзначила, що формування тарифів на підставі потужності, передбачено Законом України «Про ринок природного газу». Аналогічні підходи в оплаті транспортування газу вже застосовують на ринку. За подібною методикою сформовані тарифи державного оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Нова модель тарифоутворення дозволить завершити процес відокремлення послуги розподілу від продажу самого газу, як товару. Відповідні кроки передбачені Законом України «Про ринок природного газу» та вимогами Третього енергетичного пакету. Споживач бачитиме, скільки він платить за сам газ і за його доставку та впливатиме на свої видатки.

Рівномірні платежі споживачів впродовж року дозволять операторам ГРМ отримати ресурс необхідний для обслуговування та модернізації мереж. В свою чергу, це дозволить підвищити безпеку та безперебійність розподілу природного газу

Після прийняття нової методики, з'явиться можливість спрямувати кошти на підвищення зарплат працівникам газових компаній. Після затвердження тарифів співробітники операторів ГРМ зможуть розраховувати на оплату праці на рівні близько 13 500 грн на місяць, що дорівнює середній зарплаті в промисловості.

Разом з тим, НКРЕКП не передбачила в запропонованих тарифах достатньої компенсації збитків газорозподільних компаній. Лише минулого року вони отримали втрат на суму, що перевищує 4,5 млрд грн. При запропонованих темпах фінансування, збитки будуть відшкодовуватись більше 20 років.

Довідка:

Регіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.