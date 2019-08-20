Україна планує відкрити в Єрусалимі не консульство, а офіс інновацій - посол



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Посол Геннадій Надоленко відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем

На сьогоднішній день мова не йде про перенесення в Єрусалим посольства чи консульства України, запевнив дипломат

Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

Про це заявив у коментарі «Укрінформу» посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

«На сьогоднішній день мова не йде про перенесення посольства чи консульства (до Єрусалима). Мова йшла - це була спільна ідея і президента України, і прем'єрміністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів у Єрусалимі і Києві, які будуть займатися розвитком технологічної співпраці», - сказав Надоленко.

У цьому контексті він відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він дійсно є «стартап-нацією», там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні треба постійно тримати руку на пульсі цих технологій.

«Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим», - спрогнозував дипломат.

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