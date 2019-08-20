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    Україна планує відкрити в Єрусалимі не консульство, а офіс інновацій - посол

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    Посол&nbsp;Геннадій Надоленко відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем - Україна планує відкрити в Єрусалимі не консульство, а офіс інновацій - посол
    Посол Геннадій Надоленко відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем

    На сьогоднішній день мова не йде про перенесення в Єрусалим посольства чи консульства України, запевнив дипломат

    Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

    Про це заявив у коментарі «Укрінформу» посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

    «На сьогоднішній день мова не йде про перенесення посольства чи консульства (до Єрусалима). Мова йшла - це була спільна ідея і президента України, і прем'єрміністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів у Єрусалимі і Києві, які будуть займатися розвитком технологічної співпраці», - сказав Надоленко.

    У цьому контексті він відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він дійсно є «стартап-нацією», там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні треба постійно тримати руку на пульсі цих технологій.

    «Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим», - спрогнозував дипломат.

    Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і  Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

    Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

    Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

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