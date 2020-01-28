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    Україна розраховує на €500 мільйонів допомоги від ЄС найближчим часом - Гончарук

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    <span>Спільний прес-підхід Олексія Гончарука з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом</span> - Україна розраховує на €500 мільйонів допомоги від ЄС найближчим часом - Гончарук
    Спільний прес-підхід Олексія Гончарука з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом

    Глава уряду сподівається, що ЄС надасть допомогу Україні у першому кварталі цього року

    Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро у першому кварталі 2020 року.

    Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на спільному із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу у Брюсселі.

    «Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, Тобто, найближчим часом. У найближчі тижні або місяці», - сказав Гончарук.

    Раніше у Мінфіні сподівалися отримати транш ЄС до кінця 2019 року.

    У червні 2019 року Єврокомісія підтвердила Україні, що планує надати цей транш після того, як уряд виконає необхідні реформи.

    ЄС Єврокомісія фінансування Україна уряд Олексій Гончарук
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