Україна розраховує на €500 мільйонів допомоги від ЄС найближчим часом - Гончарук



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Спільний прес-підхід Олексія Гончарука з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом

Глава уряду сподівається, що ЄС надасть допомогу Україні у першому кварталі цього року

Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро у першому кварталі 2020 року.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на спільному із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу у Брюсселі.

«Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, Тобто, найближчим часом. У найближчі тижні або місяці», - сказав Гончарук.

Раніше у Мінфіні сподівалися отримати транш ЄС до кінця 2019 року.