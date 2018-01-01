Україна розширює науково-технічну співпрацю з Індонезією

Домовлено про реалізацію двох проектів Індонезії з Національним антарктичним науковим центром та КПІ

Український науково-техноголічний центр (УНТЦ) та Бандунзький (Індонезія) технологічний інститут підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти. Документ передбачає співпрацю у сфері аерокосмічної промисловості, біотехнології, сільськогосподарських наук та медицини, атомної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Домовлено про реалізацію двох проектів Індонезії з Національним антарктичним науковим центром та КПІ

Український науково-техноголічний центр (УНТЦ) та Бандунзький (Індонезія) технологічний інститут підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти.

Документ передбачає співпрацю у сфері аерокосмічної промисловості, біотехнології, сільськогосподарських наук та медицини, атомної енергетики та безпеки тощо.

Уже зараз, запевняє Міносвіти, є домовленість про реалізацію двох конкретних проектів Індонезії з Національним антарктичним науковим центром та столичним університетом «Київський політехнічний інститут».

Так, перший проект стосуватиметься розвитку зв’язку на українській антарктичні станції Академік Вернадський.

Зокрема, індонезійська сторона розглядає можливість виділення частоти для забезпечення зв’язку через їхні супутники.

Стосовно ж співпраці з КПІ, то планується проведення спільних стартап-шкіл. При цьому використовуватиметься досвід Київського політеху з організації та впровадження школи «Sikorsky Challenge».

Бандунзький технологічний інститут — один з найстаріших науково-дослідних університетів Індонезії.

Крім того, заплановано участь українських вчених у науковому семінарі в м. Бандунг, Індонезія наприкінці квітня 2018 року.

Нагадуємо, що в 2017 року МОН також розробило проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво у сфері науки та технологій і передало його на опрацювання індонезійською стороною. Після підписання та ратифікації Угоди МОН зможе значно розширити українсько-індонезійську науково-технічну співпрацю, координуючи та фінансуючи двосторонні проекти.