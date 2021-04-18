Україна синхронізує сovid-сертифікати з Європою – Шмигаль

Сумісність сертифікатів має полегшити українцям подорожі континентам

Віце-прем’єр уряду України Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Вєрою Юровою домовилася про співпрацю над сумісністю сертифікатів про імунітет від Covid-19. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

«Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою», – додав він.

Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Ніяких інших «імунних паспортів» Україна вводити не планує.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що у Європейському Союзі планують ввести цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу до червня 2021 року.