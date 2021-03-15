Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про ковід-вакцинацію

Головний санітарний лікар запевняє, що країнці уотримуватимуть свідоцтво про вакцинацію у два кліки

Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства. Про це в коментарі для «Коронавірус інфо» повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію, зазначив Ляшко. Тому жодних інших «імунних паспортів» Україна не впроваджуватиме.

Якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти Covid-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки.

«Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти Covid-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти Covid-19», – підкреслив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

У Єврокомісії вже 17 березня мають намір представити свої пропозиції щодо «цифрових зелених пропусків». Планується, що документ стане обов'язковим для поїздок під час пандемії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

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