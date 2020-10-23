В Україні з’явилися тести на коронавірус, які роблять за 15 хвилин



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У медичній лабораторії став доступним новий швидкий тест на антиген коронавірусу

Тест був визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я та рекомендований для застосування при масовому тестуванні

Відсьогодні в Україні з’явилися тести на коронавірус, які дають результат вже за 15 хвилин. Про це пише медична лабораторія «Сінево».

У медичній лабораторії став доступним новий швидкий тест на антиген коронавірусу, який зовсім нещодавно анонсували у World Health Organization (WHO).

«Тест дає змогу виявити наявність РНК вірусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидний антиген) в організмі на даний час. Чутливість тесту 97%. Метод забору та дослідження: зішкріб зі слизових оболонок носових пазух (назо-орофаригеальний зішкріб). Імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2», – йдеться в повідомленні.

Щоб пройти тест спочатку потрібно протягом 4 – 5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі для носа, не промивати і не полоскати носові ходи. Тестування коштує 800 грн.

Нагадаємо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко ще тиждень тому анонсував появу нових експрес-тестів на коронавірус Covid-19, які показуватимуть результати за 15-30 хвилин.

Також Віктор Ляшко додав, що нові експрес-тести лікарі можуть зробити пацієнтам відразу при госпіталізації. Через те, що результати діагностики будуть готові через 15-30 хвилин після проведення тесту і без спеціальних лабораторних умов.

Водночас головний санітарний лікар запевнив, що правдивість цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

Раніше повідомлялося, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Крім того, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.