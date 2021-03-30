У «темній мережі» є все. Місце, де можна купити вакцини, сертифікати щеплень та негативні тести

Негативний тест на Covid-19. Акція: купуєш три, платиш за два

Дефіцит вакцин проти Covid-19 у світі породжує паніку у тієї частини населення, яка належить до груп ризику, а також у громадян, які просто прагнуть скоріше отримати захист від хвороби шляхом щеплення. Налякані перспективою хвороби люди шукають нестандартні шляхи для отримання ін’єкції. Приміром, на початку січня в Україні прогримів скандал через «таємне щеплення можновладців». ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що українські багатії таємно вакцинуються у столичній комерційній клініці. Згодом така практика нібито припинилась.

Отож, є попит – з’являється і пропозиція. Оскільки вона нелегальна, то і розміщують її не на виду у всіх, а на просторах «темної мережі» або dark net («темного павутиння»). Тут є купа оголошень і про продаж вакцин, і про надання сфальсифікованих документів: сертифікатів вакцинації та документів про негативний тест на коронавірус. Ділки навіть впроваджують різного роду акції для привернення покупців…

«Темне павутиння» (англ. darknet) – це частина Інтернету, яку не виявляють пошукові системи. Це так звана оверлайна мережа, тобто мережа, яка є надбудовою над вже існуючою мережею. вони працюють поверх Інтернету. Усі даркнети вимагають для доступу встановлення певного програмного забезпечення або певних мережевих налаштувань. Це може бути Tor, до якого можна дістатись через спеціальний браузер від Vidalia, відомий ще як пакет браузера Tor; альтернативою може бути налаштований схожим чином проксі-сервер. У «темній мережі» кіберзлочинці часто продають і купують заборонені матеріали, починаючи від номерів кредитних карток та наркотиків, закінчуючи кіберзброєю, замовляють послуги кілерів.

Вакцина з «темного павутиння»

У «темному павутинні» продаються підроблені сертифікати вакцинації та вакцини проти Covid-19, повідомляє американо-ізраїльська компанія Check Point Software, що спеціалізується на кібербезпеці.

Експерти компанії заявили, що виявили у «темній павутині» переліки вакцин від Covid-19 AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson, Sinopharm – за ціною $500-$1000 за дозу, а також щонайменше 20 сертифікатів вакцинації по $200 за кожен. Нелегальні продавці таких вакцин територіально знаходяться в Іспанії, Німеччині, Франції та Росії.

Скріншот оголошення про нелегальний продаж вакцини AstraZeneca. Фото blog.checkpoint.com

Інші спеціалісти з кібербезпеки з компанії Kaspersky (міжнародна група компаній з центральним офісом в Москві – «Главком») знайшли у «темному павутинні» й інші вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech та Moderna. За дозу різні продавці хочуть $250-$1200, середня ж ціна становить $500. Продавці – з Франції, Німеччини та Великої Британії. Для комунікації вони використовують переважно месенджер Telegram. Розплатитися можна не лише доларами, а й криптовалютою.

Доставка нелегально придбаної вакцини можлива по всьому світу. Фото kaspersky.com

Представник Check Point заявив, що достеменно невідомо, чи це справжні вакцини, чи фальсифікат, однак зауважив, що препарати «видаються справжніми», судячи з фотографій упаковки та наявності на них медичних сертифікатів. У компанії також додали, що кількість реклами вакцин у «темній мережі» зросла на 300% за останні три місяці.

У Kaspersky підкреслюють: пляшечка з «вакциною» від тіньового дилера з анонімного форуму в темному куточку Інтернету може містити будь-що: від нешкідливого фізрозчину до чогось справді небезпечного. «Медичні установи, аптеки та лікарні у всьому світі часто закінчують день залишками доз вакцин, про які вони щоденно звітують. Немислимо, щоб хтось, хто працює у цих закладах, міг приховати залишкові дози та зв’язатись із посередниками «темної мережі» для їх продажу», – зазначають спеціалісти та нагадують, що, приміром, вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna мають зберігатися у особливо складних температурних умовах (відповідно -70 °C та -20 °C), а тіньові дилери навряд чи використовують обладнання, яке може забезпечити такі умови.

Сертифікати вакцинації

Ще один цінний товар – сертифікати вакцинації, тобто документи, які доводять наявність щеплень, теж створюються на замовлення. Покупець надсилає виконавцю інформацію про ім’я, прізвище, дати, які вони хочуть, у сертифікаті, а постачальник виготовляє відповідний «сертифікат». Такі «документи» зазвичай замовляють люди, яким потрібно перетнути кордон, розпочати нову роботу чи іншу діяльність, яка може вимагати підтвердження щеплення.

Експерти не здивовані появою ринку торгівлі підробленими сертифікатами вакцинації – кажуть, люди втомились від локдаунів, а щепитися є можливість не у кожного через дефіцит вакцини

Наразі у Check Point не знають, чи можна із таким документом перетинати кордони, чи прикордонники все ж виявляють факт фальсифікації. За словами експерта компанії, у таких «сертифікатів» є логотип Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), включаючи зображення орла, розміщене у верхньому правому куті підроблених карток вакцин, як і на справжніх. Представник Check Point заявив, що за оцінками компанії «продавці здатні створювати підроблені картки щеплень тисячами, якщо не десятками тисяч, на основі запитів». Є ще варіанти «сертифікатів»: підроблені російські та європейські документів про вакцинацію.

Жителі РФ можуть вільно придбати «сертифікати» і продовжувати розносити вірус світом

Експерти з кібербезпеки стверджують, що існування нелегальних ринків сертифікатів вакцинації та цифрових паспортів є неминучим. «Не всі мають доступ до вакцини; в багатьох країнах щеплення відбувається вкрай повільно, а люди втомилися від блокування та комендантських годин. Якщо вони можуть легко отримати фальшивий сертифікат, щоб уникнути обмежень, тоді вони на це підуть», – коментує проблему Мікела Ментінг, спеціаліст з інформаційної безпеки в американській компанії ABI Research.

Продавці таких «сертифікатів» запевняють: їх отримало вже «багато людей» і «все було добре»

До слова, російський «сертифікат» вакцинації дорожчий за американський: за даними Kaspersky, він коштує $50-70. Оплату більшість виявлених спеціалістами продавців приймають і в доларах, і в рублях.

«Все якісно і чесно». Негативний тест за $25

У «темній мережі» також наліво-направо продаються негативні результати тесту на Covid-19. Ціна такого товару – $25. Тобто трохи дешевше, ніж справжній аналіз. Доходить до абсурду: продавці влаштовують «акції»: «платіть за два, отримайте третій безплатно».

«Все якісно і чесно», – переконують продавці негативних тестів

Більшість продавців таких тестів протягом 30 хвилин після оплати надсилають «документ» на електронну пошту покупця.

Одед Вануну, керівник досліджень вразливості продуктів у Check Point, наголошує: «Людям важливо розуміти, що спроба отримати вакцину, сертифікат вакцинації чи негативний результат тесту на Covid-19 нелегальними методами є надзвичайно ризикованою. Хакери завжди зацікавлені у ваших грошах, конфіденційній інформації та посвідченні особи для подальшого нелегального використання».

Вануну також повідомив, що його команда придбала дозу вакцини Sinopharm у продавця за $750 в рамках свого дослідження, але так і не отримала її. Check Point закликав усі країни запровадити систему QR-коду для всієї документації щодо вакцин, аби ускладнити підробку.

Наталія Сокирчук, «Главком»