«Час готуватися»: стало відомо, коли в Євросоюзі введуть Covid-паспорти

Голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх

У Європейському Союзі планують ввести цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу до червня 2021 року. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

14 квітня країни ЄС офіційно домовилися про введення Covid-паспортів для подорожі.

«Важливий крок вперед: це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа», – написала вона.

Також голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.

«Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але пора готуватися», – додала вона.

Important step forward: it brings us closer to our goal of having the certificate in place by June, to enable Europeans to travel safely this summer.



The certificate will be accepted across EU & available for everyone. For now we have to remain cautious but it’s time to prepare! https://t.co/H1E4Gd9Mlo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021

Раніше стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.