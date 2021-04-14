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    «Час готуватися»: стало відомо, коли в Євросоюзі введуть Covid-паспорти

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    У Єврокомісії підтвердили наміри запровадити Covid-паспорти - «Час готуватися»: стало відомо, коли в Євросоюзі введуть Covid-паспорти
    У Єврокомісії підтвердили наміри запровадити Covid-паспорти
    Фото: Pixabay

    Голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх

    У Європейському Союзі планують ввести цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу до червня 2021 року. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

    14 квітня країни ЄС офіційно домовилися про введення Covid-паспортів для подорожі.

    «Важливий крок вперед: це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці могли безпечно подорожувати цього літа», – написала вона.

    Також голова Єврокомісії зазначила, що паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.

    «Сертифікат буде прийнятий в ЄС і доступний для всіх. Поки ми повинні бути обережними, але пора готуватися», – додала вона.

    Раніше стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

    До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

    Теги: ЄС паспорт вакцинація коронавірус
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