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    Посол ЄС обіцяє за рік досконало вивчити українську

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    Матті Маазікас&nbsp;офіційно&nbsp;вступив&nbsp;на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада - Посол ЄС обіцяє за рік досконало вивчити українську
    Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада

    Естонський дипломат взяв участь у засіданні українського уряду

    Посол ЄС в Україні Матті Маазікас дав обіцянку вивчити українську мову на такому рівні, щоб виступати нею вільно вже за рік.

    Про це естонський дипломат сказав, почавши свій виступ на засіданні уряду в середу.

    «Для мене велика честь сьогодні виступати тут», - почав посол промову українською мовою.

    «Продовжу англійською, але обіцяю: якщо запросите мене наступного року також, буду говорити українською», - пообіцяв Матті Маазікас.

    Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада.

    Маазікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

    У 2005 році його призначили послом у РФ, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

    На початку жовтня глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.

    У вересні Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

    ЄС дипломатія Естонія посол українська мова уряд
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