Посол ЄС обіцяє за рік досконало вивчити українську
Естонський дипломат взяв участь у засіданні українського уряду
Посол ЄС в Україні Матті Маазікас дав обіцянку вивчити українську мову на такому рівні, щоб виступати нею вільно вже за рік.
Про це естонський дипломат сказав, почавши свій виступ на засіданні уряду в середу.
«Для мене велика честь сьогодні виступати тут», - почав посол промову українською мовою.
«Продовжу англійською, але обіцяю: якщо запросите мене наступного року також, буду говорити українською», - пообіцяв Матті Маазікас.
Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада.
Маазікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.
У 2005 році його призначили послом у РФ, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.
На початку жовтня глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.
У вересні Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.