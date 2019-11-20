Посол ЄС обіцяє за рік досконало вивчити українську



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Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада

Естонський дипломат взяв участь у засіданні українського уряду

Посол ЄС в Україні Матті Маазікас дав обіцянку вивчити українську мову на такому рівні, щоб виступати нею вільно вже за рік.

Про це естонський дипломат сказав, почавши свій виступ на засіданні уряду в середу.

«Для мене велика честь сьогодні виступати тут», - почав посол промову українською мовою.

«Продовжу англійською, але обіцяю: якщо запросите мене наступного року також, буду говорити українською», - пообіцяв Матті Маазікас.

Матті Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні 7 листопада.

Маазікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у РФ, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

На початку жовтня глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.

У вересні Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.