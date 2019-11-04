Сьогодні Україну відвідає глава МЗС Естонії



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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

О 12 годині очільники МЗС України та Естонії проведуть спільну пресконференцію

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 4 листопада відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«У МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії Вадима Пристайка та Урмаса Рейнсалу. Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного урядування та взаємодії в контексті протидії безпековим викликам, підтримки Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні.

Після завершення переговорів, орієнтовно о 12 год, очільники МЗС України та Естонії проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко по телефону обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу активізацію співпраці у сфері реалізації електронних технологій в державному управлінні.

Тоді Пристайко запросив Рейнсалу до Києва для більш докладного обговорення зазначених питань.

До слова, у жовтні прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.