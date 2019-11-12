Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
На відкритті Олімпійських ігор 2018 року Алусалу була прапороносцем збірної Естонії
Саскія Алусалу - естонська спортсменка (ковзанярський спорт), багаторазова чемпіонка Естонії. Дівчина спеціалізується на довгих дистанціях.
Варто зазначити, що на відкритті Олімпійських ігор 2018 року саме Саскія була прапороносцем збірної Естонії.
У фіналі мас-старту Олімпіади Алусалу посіла четверте місце. Цей результат став найкращим для естонських олімпійців в Пхьончхані.