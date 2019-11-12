Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу



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На відкритті Олімпійських ігор 2018 року Алусалу була прапороносцем збірної Естонії

Саскія Алусалу - естонська спортсменка (ковзанярський спорт), багаторазова чемпіонка Естонії. Дівчина спеціалізується на довгих дистанціях.

Варто зазначити, що на відкритті Олімпійських ігор 2018 року саме Саскія була прапороносцем збірної Естонії.

У фіналі мас-старту Олімпіади Алусалу посіла четверте місце. Цей результат став найкращим для естонських олімпійців в Пхьончхані.