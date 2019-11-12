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    Скотч. Спорт

    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу

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    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу

    На відкритті Олімпійських ігор 2018 року Алусалу була прапороносцем збірної Естонії

    Саскія Алусалу - естонська спортсменка (ковзанярський спорт), багаторазова чемпіонка Естонії. Дівчина спеціалізується на довгих дистанціях.

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    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Запальна красуня та спортивна гордість Естонії. Ефектні фото ковзанярки Саскії Алусалу

    Варто зазначити, що на відкритті Олімпійських ігор 2018 року саме Саскія була прапороносцем збірної Естонії.

    У фіналі мас-старту Олімпіади Алусалу посіла четверте місце. Цей результат став найкращим для естонських олімпійців в Пхьончхані.

    Естонія ковзанярський спорт
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