У «Лефортово» сидить 21 український моряк: їх переодягли в тюремний одяг



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Ще троє захоплених Росією українців перебувають у лікарні СІЗО «Матросская тишина»

У московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Про це 30 листопада повідомила кореспондент «Дождя» і член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва, яка відвідала заарештованих у «Лефортово».

«Скарг на умови утримання немає», - сказав членам Громадської спостережної комісії один з моряків Роман Мокряк.

В ізоляторі повідомили, що заарештованих переодягли в тюремний одяг, так як перебувати у військовій формі іноземної держави в «Лефортово» заборонено.

Нагадаємо, 24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці. Російська уповноважена з прав людини в регіоні Людмила Лубіна повідомила, що їх переведуть до Москви, де сформована спеціальна слідча група.

Росія звинувачує українських військових за частиною 3 статті 322 КК РФ (незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування). Вони не визнають провину.

Раніше повідомлялося, що за інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.