Україна та Азербайджан підписали низку угод



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У Баку в присутності Володимира Зеленського та Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів

Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці

Україна та Азербайджан підписали угоди про регулювання умов ведення бізнесу, забезпечення захисту інформації та договори про партнерство між деякими містами.

Церемонія підписання відбулася в рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Азербайджану, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«У Баку в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів», - ідеться в повідомленні.

Так, протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали посол України в Азербайджані Владислав Каневський та посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.

Також дипломати підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

Угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджанської Республіки підписали глави МЗС Вадим Пристайко та Ельмар Мамедьяров.

Крім того, міністри підписали Угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку.

Як повідомлялося, 16-17 грудня президент Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.

Раніше повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.