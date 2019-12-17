У Баку проходить зустріч Зеленського та Алієва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, 17 грудня 2019 року

Президенти України та Азербайджану сьогодні планують підписати низку документів

Сьогодні зранку у Баку розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, перед цим у резиденції азербайджанського лідера відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У Баку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим», - вказали в ОПУ.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі відбудуться переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.

Також будуть підписані двосторонні документи.

Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.