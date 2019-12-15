Україна депортувала до Баку опозиційного азербайджанського активіста



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Опозиційний блогер Ельвін Ісаєв

14 грудня Ісаєва заарештував Насиминский районний суд у кримінальній справі, яка розслідується генеральною прокуратурою Азербайджану

Україна депортувала до Азербайджану опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва.

«Ісаєв Ельвін Ільтіхам, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований до Азербайджану 12 грудня 2019 року у зв’язку з порушенням імміграційного законодавства України», – повідомляє прес-служба Державної міграційної служби Азербайджану.

У той же час 14 грудня Ісаєва заарештував Насиминский районний суд у кримінальній справі, яка розслідується генеральною прокуратурою. Чоловіка помістили до ізолятора.

Раніше видання Zmina написало, що 39-річного блогера і політичного активіста останній раз бачили біля будинку по проспекту Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

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