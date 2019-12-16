Зеленський прибув у Азербайджан для зустрічей із владою



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Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані Фото: president.gov.ua

За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

У рамках візиту запланована зустріч Глави держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі.

За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.

Вчора повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.