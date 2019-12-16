Зеленський прибув у Азербайджан для зустрічей із владою
За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
У рамках візиту запланована зустріч Глави держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі.
За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.
Вчора повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.
Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.
Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.