Україна та Італія оновлять угоду щодо водійських прав

Українські водійські права тимчасово не діють в Італії

Українські водійські права тимчасово не діють в Італії

МВС України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії працюють над тим, щоб підписати нову угоду

Кабмін схвалив проєкт угоди з італійським урядом про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Розпорядження сьогодні опублікували на урядовому порталі.

«Схвалити проєкт угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Уповноважити міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича підписати зазначену угоду», - сказано в повідомленні.

Також Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Італією про поліцейське співробітництво, уповноваживши Авакова на його підписання.

Зазначимо, що з 1 червня Італія більше не визнає водійські права України. Дипломати тоді запевнили, що зараз МВС України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії активно працюють над тим, щоб підписати нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Після набуття чинності нової угоди українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.

Також важливо нагадати, що Італія підтримала вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше в Італіії заявили, що не хочуть бачити послом Білорусі «речника диктатора».