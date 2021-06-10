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    Італія підтримала прагнення України вступити в ЄС

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    Італія підтримала прагнення України вступити в ЄС
    Фото: mkip.gov.ua

    Голова МЗС Італії Ді Майо: «Ми поціновуємо європейські прагнення України та докладатимемо зусиль в сенсі підтримки»

    Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС. Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

    За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

    «Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Ми поціновуємо європейські прагнення України та докладатимемо зусиль в сенсі підтримки», – заявив голова МЗС Італії.

    Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.

    «Ми обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку», – сказав український міністр.

    Нагадаємо, раніше в Італіії заявили, що не хочуть бачити послом Білорусі «речника диктатора».

    Теги: МЗС ЄС міністр Італія Україна Дмитро Кулеба
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    Італія підтримала прагнення України вступити в ЄС