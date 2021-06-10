Італія підтримала прагнення України вступити в ЄС

Голова МЗС Італії Ді Майо: «Ми поціновуємо європейські прагнення України та докладатимемо зусиль в сенсі підтримки»

Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС. Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

«Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Ми поціновуємо європейські прагнення України та докладатимемо зусиль в сенсі підтримки», – заявив голова МЗС Італії.

Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.

«Ми обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку», – сказав український міністр.

Нагадаємо, раніше в Італіії заявили, що не хочуть бачити послом Білорусі «речника диктатора».