Італія не хоче бачити послом Білорусі «речника диктатора»

Анатолій Глаз вже працював в посольстві Білорусі в Італії

Рим демонструє обережність, аби уникнути звинувачень у симпатіях до Лукашенка

Офіційний речник білоруського МЗС, комуніст Анатолій Глаз не може отримати дозвіл від влади Італії на призначення послом у цій країні. Про це інформує видання Corriere della Sera.

Як випливає з публікації, питання щодо призначення Анатолія Глаза не вирішується вже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Як зазначається, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджує, що «Глаз є речником диктатора».

«Я маю інформацію про те, що італійський уряд розглядає його (Глаза - ред.) призначення... ЄС визнав, що Лукашенко – диктатор.Тож що робитиме Італія?» – питає інший білоруський опозиціонер в еміграції Павло Латушко.

Фактично, йдеться про тимчасове призупинення процедури затвердження Глаза на посаді посла Республіки Білорусь в Італії, резюмує видання.

38-річний Глаз – син екс-депутата Анатолія Глаза, відзначає «Нова газета». Глаз–молодший вже працював в посольстві Білорусі в Італії, також він займав пост в адміністрації президента Білорусі. У 2018 році він став офіційним представником МЗС країни.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.

У пʼятницю голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.