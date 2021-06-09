Кабмін виділив МВС 800 млн грн із «ковідного фонду». Кому перепаде найбільше

Найбільша сума передбачена Нацполіції – 679,261 млн грн – для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину

Нещодавно аудит «коронавірусних» витрат на МВС виявив порушень на 26,5 млн грн

Уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом Sars-CoV-2, та її наслідками».

Про це йдеться у постанові Кабміну № 588 від 9 червня, опублікованій на Урядовому порталі.

Зазначається, що апарату МВС передбачено 71,599 млн грн для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на Covid-19.

Державній прикордонній службі – 30,8 млн грн – для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабміном, а також – медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на Covid-19.

Нацгвардії – 16,6 млн грн – для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

ДСНС – 1,7 млн грн – для здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину. А також – медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на Covid-19.

Найбільша сума передбачена Нацполіції – 679,261 млн грн – для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Як відомо, аудит «коронавірусних» витрат на МВС виявив порушень на 26,5 млн грн.

Раніше головний держаудитор заявив, що «ковідний фонд» системно розкрадали.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським.