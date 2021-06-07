Стріляли і бились битами. У Харкові ДТП закінчилася побоїщем

У конфлікті постраждав журнааліст, який намагався зняти на відео те, що відбувається

У Харківській області сталася стрілянина на місці дорожньої події. Автомобіль Toyota Camry врізався в стовп, а всіх очевидців і бажаючих допомогти почали атакувати кийками та булижниками.

Деталі події повідомили у виданні Depo з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У селищі Пісочин Харківської області водій автомобіля Toyota врізався в стовп. За словами поліцейських, на місці ДТП вони виявили водія, який за зовнішніми ознаками був у стані алкогольного сп'яніння. Також біля учасника ДТП перебувала група людей, в тому числі й місцевий журналіст, який намагався зняти на відео те, що відбувається.

Він розповів поліції, що під час зйомки водій і ще двоє невідомих і агресивно налаштованих чоловіків почали його штовхати та дістали біти.

Під час конфлікту представник ЗМІ зробив один постріл вгору з пристрою для гумових куль. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, як повідомляють в Instagram-каналі «Автомобільний Харків» відразу після ДТП біля іномарки зупинився автомобіль ВАЗ-2112, і інший водій запропонував свою допомогу потерпілому. Однак замість відповіді він отримав каменем у лобове скло.

В автомобілі, який врізався в стовп, була дитина і місцеві жителі намагалися надати допомогу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Поліція склала на водія іномарки адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, дорожніх споруд або іншого майна) і за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.