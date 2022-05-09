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    Україна та Канада розширять угоду про зону вільної торгівлі

    Сторони обговорили питань повернення міжнародних інвесторів, що були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво - Україна та Канада розширять угоду про зону вільної торгівлі
    Сторони обговорили питань повернення міжнародних інвесторів, що були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво
    фото: міністерство економіки

    У 2021 році відбувся «справжній бум» українсько-канадської двосторонньої торгівлі

    Україна та Канада упродовж найближчих тижнів завершать роботу над розширенням угоди про зону вільної торгівлі. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністеркою міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі.

    «Вирішили, що війна не має стати на заваді, і ми повертаємося до роботи над угодою і плануємо завершити цю роботу протягом найближчих тижнів», – сказала вона.

    За словами Свириденко, величезним кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торгових мит на українські товари, як це вже зробили ЄС та Велика Британія. «Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і тим самим зміцнить українську економіку та обороноздатність нашої держави», – зазначила урядовиця.

    Також сторони обговорили питань повернення міжнародних інвесторів, що були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво.

    «Сподіваємося, що канадські інвестиції допоможуть не просто відбудувати зруйновану інфраструктуру та економіку нашої держави, а й стануть основою нової України – сильної, стійкої та незалежної», – підкреслила Свириденко.

    Перша віце-прем’єрка також наголосила, що у 2021 році відбувся «справжній бум» українсько-канадської двосторонньої торгівлі – її обсяги зросли на понад 70% і склали 420,7 млн доларів. При цьому експорт товарів з України до Канади зріс в 11 разів.

    Нагадаємо, днями Свириденко повідомила, що, окрім Британії та ЄС, які планують скасувати мита на українську продукцію, готовність до лібералізації торгівлі з Україною заявили також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) та Канада.

    Теги: ЄС росія окупанти інвестиції Канада експорт війна Велика Британія Україна окупація Юлія Свириденко #stoprussia
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    Україна та Канада розширять угоду про зону вільної торгівлі