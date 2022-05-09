Монумент «Батьківщина-мати» засяяв у кольорах прапора (фото)
Монумент підсвітили, щоб продемонструвати світу силу духу і єднання українців заради перемоги нашої держави
Монумент «Батьківщина-мати» у Києві підсвітили кольорами українського прапора. Акція пройшла в рамках Дня пам'яті та примирення та напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.
«У День пам'яті та примирення й напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в столиці підсвітили квітами Державного Прапора монумент «Батьківщина-мати». Це зробили для того, щоб в черговий раз продемонструвати світу силу духу і єднання українців заради перемоги нашої держави», – йдеться в повідомленні.
Монумент розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні і вважається найвищою скульптурою в Європі.
Нагадаємо, що 9 травня, у світі відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.