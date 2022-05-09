Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі

Окупанти викрадають українське зерно (див. на фото), блокують українські порти, обстрілюють та окуповують сільськогосподарські угіддя в Україні. Усе це можна назвати нападом Росії на ринок харчування усього світу, заявила Велика сімка

Вторгнення Росії на територію Україну поставило під загрозу продовольчу безпеку усього світу

Країни Великої сімки звинуватили Путіна у атаці не тільки на Україну, а і на увесь світ. Заяву про це опублікувала пресслужба Білого дому.

«Війна президента Путіна спричиняє глобальні економічні зриви, впливаючи на безпеку глобального постачання енергоносіїв, добрив і продовольство, а також на функціонування глобальних ланцюгів поставок загалом», – заявили лідери країн Великої сімки.

Конкретно Росія була звинувачена в ударі по системі глобальної продовольчої безпеки. Країни Великої сімки разом із ООН заявили, що РФ має розблокувати українські порти та не перешкоджати будь-яким інших чином виробництву та експорту харчових продуктів з України.

«Невиконання цього буде розцінено як напад на харчування усього світу», – пояснили Путіну лідери найрозвиненіших країн планети.

Велика сімка пообіцяла Україні допомогу у збереженні виробництва сільськогосподарської продукції та її експортуванні, зокрема й альтернативними маршрутами. У форматі спільного із ООН Глобального альянсу за продовольчу безпеку будуть розглянуті усі причини і наслідки глобальної продовольчої кризи.

«Ми будемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами та організаціями за межами G7, а також з метою трансформації політичних зобов’язань у конкретні дії», – заявили країни Великої сімки.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбезу цієї організації, що Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу.

Також ООН повідомила, що в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну.