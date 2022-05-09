Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі
Вторгнення Росії на територію Україну поставило під загрозу продовольчу безпеку усього світу
Країни Великої сімки звинуватили Путіна у атаці не тільки на Україну, а і на увесь світ. Заяву про це опублікувала пресслужба Білого дому.
«Війна президента Путіна спричиняє глобальні економічні зриви, впливаючи на безпеку глобального постачання енергоносіїв, добрив і продовольство, а також на функціонування глобальних ланцюгів поставок загалом», – заявили лідери країн Великої сімки.
Конкретно Росія була звинувачена в ударі по системі глобальної продовольчої безпеки. Країни Великої сімки разом із ООН заявили, що РФ має розблокувати українські порти та не перешкоджати будь-яким інших чином виробництву та експорту харчових продуктів з України.
«Невиконання цього буде розцінено як напад на харчування усього світу», – пояснили Путіну лідери найрозвиненіших країн планети.
Велика сімка пообіцяла Україні допомогу у збереженні виробництва сільськогосподарської продукції та її експортуванні, зокрема й альтернативними маршрутами. У форматі спільного із ООН Глобального альянсу за продовольчу безпеку будуть розглянуті усі причини і наслідки глобальної продовольчої кризи.
«Ми будемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами та організаціями за межами G7, а також з метою трансформації політичних зобов’язань у конкретні дії», – заявили країни Великої сімки.
Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбезу цієї організації, що Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу.
Також ООН повідомила, що в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну.