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    Події в Україні

    Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі

    Окупанти викрадають українське зерно (див. на фото), блокують українські порти, обстрілюють та окуповують сільськогосподарські угіддя в Україні. Усе це можна назвати нападом Росії на ринок харчування усього світу, заявила Велика сімка - Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі
    Окупанти викрадають українське зерно (див. на фото), блокують українські порти, обстрілюють та окуповують сільськогосподарські угіддя в Україні. Усе це можна назвати нападом Росії на ринок харчування усього світу, заявила Велика сімка
    фото: скріншот

    Вторгнення Росії на територію Україну поставило під загрозу продовольчу безпеку усього світу

    Країни Великої сімки звинуватили Путіна у атаці не тільки на Україну, а і на увесь світ. Заяву про це опублікувала пресслужба Білого дому.

    «Війна президента Путіна спричиняє глобальні економічні зриви, впливаючи на безпеку глобального постачання енергоносіїв, добрив і продовольство, а також на функціонування глобальних ланцюгів поставок загалом», – заявили лідери країн Великої сімки.

    Конкретно Росія була звинувачена в ударі по системі глобальної продовольчої безпеки. Країни Великої сімки разом із ООН заявили, що РФ має розблокувати українські порти та не перешкоджати будь-яким інших чином виробництву та експорту харчових продуктів з України.

    «Невиконання цього буде розцінено як напад на харчування усього світу», – пояснили Путіну лідери найрозвиненіших країн планети.

    Велика сімка пообіцяла Україні допомогу у збереженні виробництва сільськогосподарської продукції та її експортуванні, зокрема й альтернативними маршрутами. У форматі спільного із ООН Глобального альянсу за продовольчу безпеку будуть розглянуті усі причини і наслідки глобальної продовольчої кризи.

    «Ми будемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами та організаціями за межами G7, а також з метою трансформації політичних зобов’язань у конкретні дії», – заявили країни Великої сімки.

    Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам - окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбезу цієї організації, що Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу.

    Також ООН повідомила, що в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну.

    Теги: росія окупанти ООН війна путін Велика сімка Україна окупація #stoprussia
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    Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі