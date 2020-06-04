Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі



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Відновлення контролю над кордоном залишається ключовим елементом процесу врегулювання конфлікту

Україна пропонує створення робочої підгрупи у Тристоронній контактній групі з питань кордону, а також закликає до створення зони безпеки в прикордонних районах України та РФ з моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

«Відновлення контролю над кордоном залишається ключовим елементом процесу врегулювання конфлікту. Створення зони безпеки у прикордонних районах обох держав з постійним моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ на кордоні, як це передбачено Мінським протоколом, було б кроком у правильному напрямку. Україна пропонує створити робочу групу у рамках ТКГ з питань кордону», — заявив він.

Український дипломат наголосив на необхідності виконання результатів Нормандського саміту у Парижі, який Росія продовжує ігнорувати.

Він заявив, що Україна дотримується принципу «спочатку — безпека» у мирному врегулюванні, виступає за розробку нового режиму всеосяжного припинення вогню та закликає Росію до конструктивних переговорів у рамках ТКГ з цього приводу.

Крім того, Україна готова до обговорення компромісів у рамках ТКГ щодо пакетного рішення, яке стосується трьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

Українська сторона закликає РФ виконати зобов’язання, взяті на саміті у Берліні ще 2016 році, щодо відкриття КПВВ Золоте на лінії зіткнення.

Джерело: Укрінформ