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    Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі

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    Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі

    Відновлення контролю над кордоном залишається ключовим елементом процесу врегулювання конфлікту

    Україна пропонує створення робочої підгрупи у Тристоронній контактній групі з питань кордону, а також закликає до створення зони безпеки в прикордонних районах України та РФ з моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ.

    Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

    «Відновлення контролю над кордоном залишається ключовим елементом процесу врегулювання конфлікту. Створення зони безпеки у прикордонних районах обох держав з постійним моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ на кордоні, як це передбачено Мінським протоколом, було б кроком у правильному напрямку. Україна пропонує створити робочу групу у рамках ТКГ з питань кордону», — заявив він.

    Український дипломат наголосив на необхідності виконання результатів Нормандського саміту у Парижі, який Росія продовжує ігнорувати.

    Він заявив, що Україна дотримується принципу «спочатку — безпека» у мирному врегулюванні, виступає за розробку нового режиму всеосяжного припинення вогню та закликає Росію до конструктивних переговорів у рамках ТКГ з цього приводу.

    Крім того, Україна готова до обговорення компромісів у рамках ТКГ щодо пакетного рішення, яке стосується трьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

    Українська сторона закликає РФ виконати зобов’язання, взяті на саміті у Берліні ще 2016 році, щодо відкриття КПВВ Золоте на лінії зіткнення.

    Джерело: Укрінформ

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас КПВВ Україна безпека
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