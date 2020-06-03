Німеччина проти участі Росії в G7



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Речник німецького уряду Штеффен Зайберт

У ФРН нагадали, що Росія - окупант

Уряд Німеччини заявив у середу, що Росія була виключена з гурту держав G7 через анексію Криму і нині підстав для повернення РФ до клубу немає.

З такою заявою у середу виступив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Handelsblatt.

«Спеціально щодо Росії з 2014 року діє рішення, що замість тогочасного формату G8 зустрічі проводяться у форматі G7 до подальшого повідомлення. І підстава для цього рішення зберігається, тому що воно було ухвалене на підставі анексії Криму, що суперечить міжнародному праву, а вона (анексія) триває», - заявив Зайберт.

«В руках російського керівництва залишається те, щоб покласти край цій ситуації», - додав речник німецького уряду.

Водночас він підкреслив, що рішення щодо дати проведення саміту та запрошення гостей є у компетенції головуючої у G7 країни, якою зараз є США.

«Якщо ж хотілось би змінити формат G7, це було б можливо тільки при одностайному рішенні G7», - додав речник.

Президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Також нагадаємо, що Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.