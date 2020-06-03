Кулеба назвав компроміси щодо Донбасу, на які готова піти Україна



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Дмитро Кулеба назвав компроміси щодо Донбасу, на які готова піти Україна

Україна готова обговорити особливий статус Донбасу та Криму, зазначив Кулеба

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу та Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій в межах України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

«Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу «червону лінію» - суверенний контроль над кордоном. І замість ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення», - заявив він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що на Донбасі не стріляють в українців, а відповідають бойовикам.