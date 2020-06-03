Степанов зустрівся з послами Італії та Німеччини: про що йшлося



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Глава МОЗ України провів зустріч з іноземними дипломатами

Міністр запевнив, що МОЗ вже перебуває на фінальній стадії розрахунку тарифів на медичні послуги

Міністерство охорони здоров’я вносить корективи в реформу системи охорони здоров’я і зараз находиться на стадії фінального розрахунку тарифів. Це робиться для того, щоб ліквідувати прорахунки попереднього керівництва МОЗ при плануванні другого етапу медичної реформи, а також встановити об’єктивні тарифи на медичні послуги.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на зустрічі з послом Федеративної республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, а також на зустрічі з послом Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа.

«Уже довгий час кількість нових захворювань на коронавірус знаходиться в межах одних і тих самих показників. Це дало нам змогу приступити до поступового пом’якшення карантину. Паралельно з цим ми вносимо корективи до медичної реформи в Україні, оскільки через другий етап реформи, який настав з 1 квітня, у зоні особливого ризику опинилися протитуберкульозна та психіатрична служби, екстрена медична допомога, а також інші високоспеціалізовані медичні напрямки. Уже зараз ми знаходимося на фінальній стадії розрахунку тарифів – щоб вартість медпослуг була об’єктивною і відповідала нашим реаліям», - наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, Україна високо цінує підтримку закордонних партнерів у медичній сфері, а також враховує передовий закордонний досвід у впроваджені змін в Україні.

У свою чергу посол ФРН Анка Фельдгузен заявила про готовність німецької сторони надати Україні консультанта для формування змін до другого етапу медичної реформи. При цьому посол Італії Давіде Ла Чечіліа подякував українській стороні за допомогу медичними працівниками у боротьбі з коронавірусом (20 медиків, які у квітні працювали в Італії і допомагали цій країні боротися з Covid-19), а також виступив із пропозицією провести спільні навчальні сесії для українських та італійських медиків.